В возрасте 60 лет

В возрасте 60 лет скончалась легенда "Звездных войн" Кэрри Фишер

В субботу, 24 декабря, актрису Кэрри Фишер, известную по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", госпитализировали с сердечным приступом. Его вызвал длительный перелет актрисы из Лондона в Лос-Анджелес. Все последующие дни Фишер оставалась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Там же, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете, накануне вечером, 27 декабря, и произошла окончательная остановка сердца актрисы. Кэрри Фишер было 60 лет.

Для большинства поклонников актриса навсегда запомнилась как принцесса Лея, дочь Энакина Скайуокера и королевы Амидалы из саги о "Звездных войнах". Кэрри Фишер никогда не отрицала факта о своей самой известной роли и с удовольствием приняла участие и в продолжении культовой саги. В седьмом эпизоде "Пробуждение силы" Кэрри Фишер появилась уже не как принцесса, а генерал повстанцев. Актриса успела сняться и в следующем эпизоде "Звездных войн", премьера которого назначена на декабрь следующего года. Также актриса появилась в недавно вышедшем спин-оффе "Изгой-один". В нем актриса появляется с помощью компьютерной графики в своем культовом образе из первой картины саги 1977 года.