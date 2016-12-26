Последнее Рождество Джорджа Майкла

В Лондоне в возрасте 53 лет скончался британский певец Джордж Майкл

В этом месяце, когда из всех колонок звучит самая известная рождественская композиция всех времен Last Christmas, ушел из жизни один из ее авторов и исполнителей – певец Джордж Майкл. Ему было 53 года. По данным BBC, британский певец "мирно скончался у себя дома". Эту новость подтвердила семья Джорджа Майкла. Никаких комментариев о причине смерти певца близкие давать не стали и попросили СМИ "уважать их частную жизнь в этот эмоционально сложный период". По данным полиции никаких подозрительных обстоятельств смерти не обнаружено.

Как отмечает BBC, в 2011 году Джордж Майкл перенес серьезнейшую пневмонию и находился на грани жизни и смерти. Однако в том же году певец заявил о своем полном выздоровлении.

Музыкальную карьеру Джордж Майкл начал в 80-х годах в составе дуэта Wham!. Именно тогда была написана самая известная рождественская песня Last Christmas. После распада дуэта Джордж Майкл продолжил сольную карьеру. На его счету пять премий "Грэмми".