Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Новости

Фильм Рианны и Люпиты Нионго на основе шутки в Твиттере

Даже пост в социальной сети может стать идеей для нового фильма

Фильм Рианны и Люпиты Нионго на основе шутки в Твиттере

Три года назад появилась фотография номинантки на премию "Оскар" и номинантки на премию "Грэмми". Обе звезды позировали на модном показе Miu Miu. Фотография совершенно обычная, но одного из пользователей Твиттера она вдохновила на шутку. Очень удачную: "Рианна выглядит так, словно она обводит вокруг пальца богатых белых мужчин, а Люпита – лучший друг-компьютерщик, которая помогает планировать развод". Через некоторое время твит получил более 96 000 перепостов. В итоге обе звезды им заинтересовались. Исса Рей (The Misadventures of Awkward Black Girl) будет сценаристом, а Ава ДюВерней ("Сельма") – режиссером. Фанаты обсуждают сценарий и даже гардероб главных героев. Создатели уже подтвердили, что автора шутки включат в титры. 

 

 

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Трейлер нового фильма Андрея Звягинцева &quot;Нелюбовь&quot;
Обезьяны и Вуди Харрельсон: Лучшие трейлеры недели

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще