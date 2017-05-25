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Фильм Рианны и Люпиты Нионго на основе шутки в Твиттере
Даже пост в социальной сети может стать идеей для нового фильма
Три года назад появилась фотография номинантки на премию "Оскар" и номинантки на премию "Грэмми". Обе звезды позировали на модном показе Miu Miu. Фотография совершенно обычная, но одного из пользователей Твиттера она вдохновила на шутку. Очень удачную: "Рианна выглядит так, словно она обводит вокруг пальца богатых белых мужчин, а Люпита – лучший друг-компьютерщик, которая помогает планировать развод". Через некоторое время твит получил более 96 000 перепостов. В итоге обе звезды им заинтересовались. Исса Рей (The Misadventures of Awkward Black Girl) будет сценаристом, а Ава ДюВерней ("Сельма") – режиссером. Фанаты обсуждают сценарий и даже гардероб главных героев. Создатели уже подтвердили, что автора шутки включат в титры.
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