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Центр Помпиду откроет филиал в Шанхае
Для укрепления культурного сотрудничества между Китаем и Францией
Центр современного искусства Помпиду в Париже открывает филиал в Шанхае. Сегодня стало известно, что китайская компания The West Bund Group и центр Помпиду подпишут долгосрочный "Меморандум понимания". Этот документ станет началом культурного сотрудничества между двумя странам. Меморандум вступает в силу с 2019 года и продлится вплоть до 2024 года.
Первым проектом двух стран станет Центр Помпиду Шанхай. За первые пять лет работы Париж и Шанхай обещают представить более 20 выставок, многие из которых будут включать в себя как постоянную коллекцию Помпиду, так и работы ключевых современных китайских художников. Здание раположится на набережной реки Хуанпу. Дизайном займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Площадь займет 25 000 квадратных метров, а его постройка должна быть завершена к 2018 году.
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