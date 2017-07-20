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Культура / Новости

Центр Помпиду откроет филиал в Шанхае

Для укрепления культурного сотрудничества между Китаем и Францией

Центр Помпиду откроет филиал в Шанхае

Центр современного искусства Помпиду в Париже открывает филиал в Шанхае. Сегодня стало известно, что китайская компания The West Bund Group и центр Помпиду подпишут долгосрочный "Меморандум понимания". Этот документ станет началом культурного сотрудничества между двумя странам. Меморандум вступает в силу с 2019 года и продлится вплоть до 2024 года.

Первым проектом двух стран станет Центр Помпиду Шанхай. За первые пять лет работы Париж и Шанхай обещают представить более 20 выставок, многие из которых будут включать в себя как постоянную коллекцию Помпиду, так и работы ключевых современных китайских художников. Здание раположится на набережной реки Хуанпу. Дизайном займется британский архитектор Дэвид Чипперфильд. Площадь займет 25 000 квадратных метров, а его постройка должна быть завершена к 2018 году. 

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