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ARTBAT FEST запускает в Алматы школу для молодых художников

"Школа художественного жеста"

ARTBAT FEST запускает в Алматы школу для молодых художников

"Школа художественного жеста", главная образовательная  инициатива фестиваля современного искусства ARTBAT FEST,  состоится во второй раз. В прошлом году в проекте приняли участие более 60 слушателей, а в итоговой выставке, которая стала одним из проектов фестиваля,  32 художника. Одной из задач Школы было создание комьюнити молодых художников. 

В этот раз у Школы появилась заглавная тема. Обозначена как "Осмысление", она предлагает художникам погрузиться в вопросы самопознания, осмысления себя и окружающей действительности. "Через личные ощущения каждого потребителя конечных продуктов художественных исследований современное искусство влияет на общество", – отмечает Ольга Веселова, директор ARTBAT FEST. 

Школа разделена на три основных категории: лекции, практические мастер-классы и создание выставки. Лекции затронут вопросы казахстанского современного искусства и философии. А в период практической программы участники смогут получить знания в области видеоарта, перформативных и кураторских практик. Впервые слушателями школы могут стать люди с особыми потребностями. Для участников школы из регионов Казахстана будут предоставлены резиденции.

По традиции тютором школы станет Юлия Сорокина, куратором выступит Владислав Слудский. "Школа художественного жеста" пройдет в период с мая по сентябрь 2017 года. Лекционная часть мероприятия состоится в Гете-Институте Алматы. Для участия необходимо подать заявку по адресу: pr@cultura.kz  Заявка доступна на сайте

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