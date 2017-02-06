Super Bowl 2017

В этом году стоимость рекламы на Суперкубке достигла рекордной отметки – $5 миллионов за 30 секунд. Компании готовы платить такие суммы, чтобы хоть ненадолго появиться в перерывах между таймами главного матча. Самые зрелищные и трогательные ролики этого года – в нашей подборке. Обратите внимание, как быстро концерны отреагировали на Трампа и превратили свои рекламные ролики в политические кампании

Bai

Bai – один из самых популярных производителей энергетических батончиков и напитков в США. Пять дней назад компанию выкупил Dr. Pepper. Суть его ролика простая: Кристофер Уокен меняет строчки из песни Джастина Тимберлейка на название напитка Bai.

Honda

Смешной, трогательный и одновременно мотивирующий ролик от Honda призывает всех верить в свои мечты. И делает это на примере Эми Адамс, Стива Карелла, Missy Eliott и Виолы Дэвис.

Squarespace

Джон Малкович вдруг решил стать дизайнером и запустить собственный сайт. Вот только домен JohnMalkovich.com уже занят одним упрямым рыбаком.

Snickers

Очередная часть знаменитой рекламы Snickers "Ты не ты, когда голоден". На этот раз в главной роли – Адам Драйвер.

Sprite

Леброн Джеймс наивно считает, что не продает газировку в рекламе Sprite, а только предлагает ее.

GoDaddy

Если бы интернет был человеком, то очень любил бы котиков, вместо душа обливался ледяной водой, а в саду держал бы чихающую панду. GoDaddy – крупнейший в мире регистратор доменных имен, который поддерживает около 60 миллионов сайтов по всему миру. Так что в каком-то смысле он и есть интернет.

Budweiser

Budweiser – один из самых популярных производителей пива в мире. В свете последних событий марка решила вспомнить историю своего знаменитого рецепта светлого лагера, который основатели компании привезли в Штаты, мигрировав из Европы.

84 Lumber

Компания по производству строительных материалов 84 lumber рассказывает, какой путь ежедневно проделывают мексиканские мигранты, чтобы добраться в США. И почему материалы 84 Lumber не будут использоваться для строительства стены Трампа на американской границе.

National Geographic Genius

Нечасто увидишь, как Альберт Эйнштейн играет музыку Леди Гаги. National Geographic рекламирует свой новый сериал "Гений" о великом физике с Джеффри Рашем в главной роли.

Google Home

Будущее стремительно наступает. Google разработал собственную технологию умного дома.

AirBnb

Простой ролик Airbnb о новой политике сервиса против любой дискриминации. #WeAccept