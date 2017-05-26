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Культура / Новости

Первый дом по проекту Гауди станет музеем

В течение нескольких лет в доме велась масштабная реконструкция

Первый дом по проекту Гауди станет музеем

Первый дом, созданный по проекту испанского архитектора Антонио Гауди, откроется этой осенью после масштабной реконструкции. Летний дом Casa Vicens Гауди построил в промежуток между 1883 и 1885 годами для брокера по недвижимости Манеля Висана Монтанера.

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 1)

Casa Vicens – это первое здание, спроектированное Гауди в Барселоне. Сейчас оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1920 году дом превратили в резиденцию и использовали для проживания почти сто лет. Этой осенью он откроется после двухлетней реконструкции, которую проводили сразу несколько архитекторов – Хосе Антонио Мартинес Лапенья, Элиас Торрес и Дэвид Гарсиа. Сейчас дом превратился в музей и впервые откроется для публики. Casa Vincens был единственным проектом Гауди, к которому закрыли публичный доступ. Даже Храм Святого Семейства, строительство которого завершится лишь к 1926 году, регулярно проводит экскурсии в течение последних нескольких лет.  

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 2)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 3)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 4)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 5)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 6)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 7)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 8)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 9)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 10)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 11)

Первый дом по проекту Гауди станет музеем (фото 12)

Buro247.kz

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