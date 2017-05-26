Первый дом по проекту Гауди станет музеем

Первый дом, созданный по проекту испанского архитектора Антонио Гауди, откроется этой осенью после масштабной реконструкции. Летний дом Casa Vicens Гауди построил в промежуток между 1883 и 1885 годами для брокера по недвижимости Манеля Висана Монтанера.

Casa Vicens – это первое здание, спроектированное Гауди в Барселоне. Сейчас оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1920 году дом превратили в резиденцию и использовали для проживания почти сто лет. Этой осенью он откроется после двухлетней реконструкции, которую проводили сразу несколько архитекторов – Хосе Антонио Мартинес Лапенья, Элиас Торрес и Дэвид Гарсиа. Сейчас дом превратился в музей и впервые откроется для публики. Casa Vincens был единственным проектом Гауди, к которому закрыли публичный доступ. Даже Храм Святого Семейства, строительство которого завершится лишь к 1926 году, регулярно проводит экскурсии в течение последних нескольких лет.