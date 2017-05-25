Павший вождь: фотокнига “В поисках Ленина”

Во время событий на Украине в 2013 году, гнев митингующих внезапно привлек четырехметровый Ильич на Бессарабской площади в Киеве. Его сбросили и так положили начало феномену, известному как "ленинопад". Это своеобразное символическое, культурологическое отторжение советского прошлого. На территории Украины находилось порядка 5500 памятников Ленину, из которых осталось менее 1000. Процесс – легитимный, декоммунизацию на Украине поддержало государство.

Поиск статуй "гонимого" вождя - центральная тема новой фотокниги "В поисках Ленина". Фотограф Нильс Аккерманн и журналист Себастьян Гобер начали свой необычный проект со знаменитой Бессарабской площади. Их целью было отыскать павшие памятники и выяснить истинное отношение людей к долгому процессу декоммунизации. Это не просто фотографии памятников, это документация исторических событий.

"Имя "Ленин" развязывает людям языки: за, против, безразлично, ностальгия, месть ­- у каждого на счет дяди Вовы свое мнение" - пишет в новой книге Гобер. Проект по-своему отражает двойственный личностный кризис людей постсоветского блока. Статуи опрокинуты, распилены, разбиты кувалдами или заменены на Дарта Вейдера.

Фотокнига доступна на amazon.