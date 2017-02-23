PAQ – первое шоу об уличной одежде

Top Gear для хайпбистов и сникерхедов

Появилось первое шоу об уличной моде

Хайпбисты и сникерхеды – главная субкультура современности. Ее главное отличие от субкультур XX века в том, что она не несет за собой радикальных политических или общественных взглядов. Хиппи были пацифистами, панки – анархистами, и необычный внешний вид играл для них скорее второстепенную роль. Хайпбисты и сникерхеды не выходят на митинги и даже не предлагают новый образ жизни. Суть новой субкультуры – это одежда, обувь, аксессуары, что логично в расцвет культуры массового потребления. Они поклоняются не потусторонним силам, как готы, а кроссовкам из лимитированных коллекций Nike и футболкам Supreme. За последние несколько лет культура поклонников уличной моды выросла с нескольких фанатиков до глобального явления. И совершенно последовательный шаг - открытие первого шоу, полностью посвященного streetwear-культуре.

Создатели PAQ - четыре друга Дэнни Ломас (19), Декстер Блэк (20), Шакил Кит (21) и Элиас Риади (19). Они же - ведущие шоу, которые рассказывают о редких коллекциях любимых брендов, устраивают состязания по составлению образов и тестируют одежду в экстремальных условиях.

"У любителей автомобилей есть Top Gear, у футбольных фанатов - Match Of The Day, но нет ничего для миллионов молодых людей, которые сходят с ума по уличной одежде и культуре", - объясняет задумку один из основателей PAQ Дэнни Ломас.

Новые эпизоды PAQ будут выходить каждые 7-10 дней на Youtube-канале KYRA. Первые два выпуска шоу можно посмотреть ниже.