Музей Гуггенхейма выложил в интернет 200 книг по искусству, но казахстанцы не смогут их прочитать

Музей искусств Соломона Гуггенхейма выложил свыше двухсот книг по искусству в свободный доступ на Archive.org (архив интернета). Открывать богатейшую библиотеку музей начал еще в 2012 году, тогда в интернете появились 65 каталогов. Сейчас количество книг составляет 205, среди них труды Василия Кандинского о духовном в искусстве, книги по русскому конструктивизму, тысячелетней истории китайского искусства и даже искусству ацтеков. Работы, ранее доступные только на бумаге, сейчас хранятся в формате PDF на страницах интернета.

Archive.org – сайт, который с 2007 года обладает юридическим статусом библиотеки. Уже больше 20 лет архив интернета собирает копии веб-страниц, графических материалов и аудио- и видеоконтента. На 2016 год объем информации "Архива" занимает 15 петабайт. Здесь хранится более 10 012 169 текстов на самых разных языках. Они разделены по разным периодам – от 1800 года до сегодняшнего дня. Также в архиве создан проект Open Library – крупнейший проект по оцифровке бумажных книг, который открыл доступ к более чем 1 600 000 копий и порядка 250 000 книг в формате e-book. Open Library сотрудничает с тысячей библиотек из шести стран.

Архив аудиофайлов наполнен музыкой, аудиокнигами, новостными шоу, радиопередачами и т. д. Более 200 000 тысяч различных файлов, 100 000 концертных записей и 1137 бесплатных песен. Графические материалы содержат 880 тысяч фотографий, изображений NASA, Occupy Wall Street Flickr Archive, карты USGS и много другого. Также множество галерей и музеев делятся с архивом своими коллекциями, включая Метрополитен и музей Гуггенхейма.

К сожалению, в Казахстане, сайт, который обладает богатейшей в мире электронной библиотекой, заблокирован. Archive.org не открывается по неизвестным причинам, та же ситуация в России, где до прошлого года Роскомнадзор блокировал конкретные статьи экстремистского характера, а затем закрыл доступ к сайту целиком.