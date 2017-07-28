Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Новости

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos

Агентство отмечает свой 70-й юбилей

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos

В этом году легендарному агентству Magnum Photos исполняется 70 лет. В 1947 году его основали Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Дэвид Сеймур и Джордж Роджер. Фотографы, чьи снимки считаются культовыми, хотели защитить свои авторские права и иметь центральное бюро. Один из главных принципов для агентства был – не допускать постановочной съемки и кадрирования, а также использовать фотоаппарат Leica. С тех пор агентство берет под свое крыло самых талантливых и перспективных фотографов мира.

Ежегодно они собираются в Нью-Йорке. В честь юбилея The New Yorker попросили их заснять город в "золотом часу". Это время волшебных длинных теней и теплого света. 

"В моем воображении иногда тени становятся гораздо более интересными, чем сам свет", – рассказал Питер Ван Агтмаел, The New Yorker.

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 1)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 2)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 3)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 4)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 5)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 6)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 7)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 8)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 9)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 10)

Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos (фото 11)

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Энди Уорхол, Дэвид Хокни и Роберт Раушенберг в проекте Polaroid
Взгляд с небес: 10 захватывающих фотографий, снятых при помощи дронов
Женщина с камерой: 16 лучших фотографов – женщин

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще