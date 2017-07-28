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Фотографии Нью-Йорка от легендарного агентства Magnum Photos
Агентство отмечает свой 70-й юбилей
В этом году легендарному агентству Magnum Photos исполняется 70 лет. В 1947 году его основали Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Дэвид Сеймур и Джордж Роджер. Фотографы, чьи снимки считаются культовыми, хотели защитить свои авторские права и иметь центральное бюро. Один из главных принципов для агентства был – не допускать постановочной съемки и кадрирования, а также использовать фотоаппарат Leica. С тех пор агентство берет под свое крыло самых талантливых и перспективных фотографов мира.
Ежегодно они собираются в Нью-Йорке. В честь юбилея The New Yorker попросили их заснять город в "золотом часу". Это время волшебных длинных теней и теплого света.
"В моем воображении иногда тени становятся гораздо более интересными, чем сам свет", – рассказал Питер Ван Агтмаел, The New Yorker.
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