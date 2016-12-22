Экранизация романа

Один из самых успешных и плодовитых тандемов современного кинематографа начал работу над пятым совместным фильмом

Леонардо ДиКаприо сыграет доктора Генри Говарда Холмса, одного из первых серийных убийц в истории США. Новая картина станет одноименной адаптацией романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", действие которого происходит на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Сюжет романа основан на реальных событиях из жизни серийного убийцы доктора Германа Уэбстера Маджетта. Доктор, работавший под псевдонимом, построил свою гостиницу с запутанной системой коридоров и проходных комнат, которая позволила ему держать в плену, пытать и убивать своих жертв. Генри Говард Холмс стал первым официально зарегистрированным серийным убийцей в США.

Фильм станет пятой совместной работой режиссера и актера после "Банд Нью-Йорка", "Авиатора", "Отступника" и "Острова проклятых". Сценаристом выступит Билли Рэй.



