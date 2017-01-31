Асгар Фархади и картина "Коммивояжер"

Режиссер фильма "Коммивояжер" Асгар Фархади не сможет появиться на церемонии награждения "Оскар-2017" из-за запрета Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп, как и обещал в ходе своей предвыборной кампании, 27 января подписал указ об ограничении выдачи американских виз граджанам семи "мусульманских" стран. В список Трампа вошли Сирия, Сомали, Судан, Ливия, Ирак, Иран и Йемен. Согласно документу, жителям этих стран ограничен въезд в США на ближайшие 90 дней. Свой указ Дональд Трамп рассматривает как способ борьбы с терроризмом в стране.

Под "мусульманский запрет" Трампа попал и номинант на "Оскар-2017" Асгар Фархади. Иранский режиссер и автор ленты "Коммивояжер", которая заявлена в номинации "Лучший иностранный фильм года", не сможет появиться на церемонии награждении "Оскара". Запрет на выезд из Ирана в США получила и остальная съемочная группа "Коммивояжера".

Глава ирано-американского совета Трита Парси подтвердил ситуацию: "Асгара Фархади не пустят из Ирана в США, чтобы присутствовать на церемонии".

Киноакадемия "Оскар" выразила отрицательное отношение к сложившейся ситуации: "Как сторонники деятелей киноискусства и защитники прав человека по всему земному шару, мы считаем крайне тревожным тот факт, что режиссеру оскароносного фильма "Развод Надера и Симин" Асгару Фархади вместе со съемочной группой и актерами фильма "Коммивояжер" возможно запретить въезд в страну из-за их религиозных убеждений или страны происхождения".