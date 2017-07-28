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Насколько счастливы жители Астаны: Интерактивный спектакль Invisible Flock, посвященный казахстанской столице

Каждый желающий сможет стать частью представления

Насколько счастливы жители Астаны: Интерактивный спектакль Invisible Flock, посвященный казахстанской столице

Британский Совет в рамках культурной программы Future Creative Британского павильона везет на ЭКСПО в Астану творческий коллектив Invisible Flock. Костяк необычного коллектива – Виктория Пратт (креативный директор), Бен Итон (цифровой художник и креативный технолог), Кэтрин Бэксендэйл (креативный продюсер) и Клавс Курпниекc (ассистент Invisible Flock). Guardian писала о них: "Мультиплатформенные создатели редких амбиций и изобретений", а сами артисты говорят о себе: "Мы делаем интерактивное искусство".

Увидеть это интерактивное искусство, принять участие в нем смогут жители Астаны, для этого им нужно поделиться с британскими артистами местами, с которыми связаны их счастливые воспоминания. Invisible Flock готовит для казахстанской столицы кабаре-представление "Счастливые люди", которое покажут 2 и 3 августа в Astana Music Hall. 

Билеты можно приобрести здесь.

Насколько счастливы жители Астаны: Интерактивный спектакль Invisible Flock, посвященный казахстанской столице (фото 1)

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