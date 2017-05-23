30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты?

Завтра в продажу поступят билеты почти на все главные концерты в Астане

Появляются подробности культурной программы EXPO в Астане. В ее рамках пройдет серия концертов с участием зарубежных и казахстанских исполнителей, среди которых Джаред Лето с 30 Seconds to Mars, "Би-2", "Мумий Тролль", Стив Аоки и Limp Bizkit, а также выступление Cirque du Soleil. Рассказываем, где будут проходить представления. Билеты на все представления можно будет приобрести на сайте.

30 seconds to Mars

Хэдлайнером мероприятия станет группа Джареда Лето 30 Seconds to Mars, которую он основал совместно со своим братом Шенноном в 2005 году. Группа прославилась после выхода студийного альбомa A Beautiful Lie. Сегодня на счету коллектива 4 студийных диска и 15 миллионов проданных копий по всему миру. Группа даст концерт 2 июля в 17:00 на стадионе "Астана Арена". Билеты поступят в продажу в ближайшее время на сайте ЭКСПО-2017.

Cirque du Soleil

На EXPO-2017 артисты Cirque du Soleil представят особенную программу Reflekt, подготовленную специально для выставки. Всего организаторами запланировано 71 выступление в течение трех месяцев c 16 июня по 9 сентября. Таким образом, шоу будут проходить почти каждый день в специально построенном для этого павильоне, рассчитанном на две тысячи зрителей. Шоу вдохновлено темой выставки "Энергия будущего". Билеты стоят от 4 до 6 тысяч тенге. Их можно приобрести уже сейчас.

Концерт ансамбля "Камерата Казахстан" с программой Beatles Go Baroque

В течение трех дней, с 18 по 21 июня, в Астане будет выступать ансамбль "Камерата Казахстан" под руководством народной артистки Гаухар Мурзабековой. "Камерата Казахстан" представит новую программу The Beatles go Baroque – легендарные песни "Битлз" в аранжировке композиторов барокко. Место проведения – "Холл энергии". Стоимость билетов – 1000 тенге.

Концерт "Би-2" и "Мумий Тролль"

1 июля в Астане выступят две самые успешные российские рок-группы "Мумий Тролль" и "Би-2", образованные еще в конце 90-х годов. Концерт пройдет на велотреке "Сарыарка", начало – в 17:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч.

Выступление Steve Aoki

Стив Аоки – американский диджей и продюсер, родной брат модели Девон Аоки. По результатам голосования 2016 года он занимает 7-ю строчку рейтинга Top 100 DJs журнала DJ Mag. Аоки основал лейбл Dim Mak Records и записал альбом Wonderland, который в 2013 году стал номинантом на премию "Грэмми". Стив Аоки даст концерт в "Амфитеатре" в Астане 29 июля. Вход на концерт по билету на выставку.

Концерт Limp Bizkit

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit приезжает в Казахстан во второй раз. В первый раз выступление легендарных металлистов прошло в Алматы в 2016 году на "Халык Арене". В этот раз группа, трижды номинированная на "Грэмми", устроит концерт на велотреке "Сарыарка". Дата проведения – 12 июля, начало – в 18:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч тенге.

Выступление Эроса Рамазотти

Итальянский певец и композитор Эрос Рамазотти проведет свой первый концерт в Казахстане. За свою двадцатипятилетнюю карьеру он выпустил 11 студийных альбомов, разошедшихся по миру общим тиражом более 55 миллионов. Дата проведения – 19 августа, начало – в 18:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч тенге.

Киноконцерт фильма "Артист"

26 и 27 августа в Астане в "Конгресс-центре" пройдут показы фильма "Артист" под аккомпанемент Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан. Дирижер – Эрнст Ван Тил, пианист – Людовик Бурс.

Расписание остальных концертов и выступлений можно узнать на сайте.