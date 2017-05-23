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Культура / Новости

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты?

Завтра в продажу поступят билеты почти на все главные концерты в Астане

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты?

Появляются подробности культурной программы EXPO в Астане. В ее рамках пройдет серия концертов с участием зарубежных и казахстанских исполнителей, среди которых Джаред Лето с 30 Seconds to Mars, "Би-2", "Мумий Тролль", Стив Аоки и Limp Bizkit, а также выступление Cirque du Soleil. Рассказываем, где будут проходить представления. Билеты на все представления можно будет приобрести на сайте.

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 1)

30 seconds to Mars

Хэдлайнером мероприятия станет группа Джареда Лето 30 Seconds to Mars, которую он основал совместно со своим братом Шенноном в 2005 году. Группа прославилась после выхода студийного альбомa A Beautiful Lie. Сегодня на счету коллектива 4 студийных диска и 15 миллионов проданных копий по всему миру. Группа даст концерт 2 июля в 17:00 на стадионе "Астана Арена". Билеты поступят в продажу в ближайшее время на сайте ЭКСПО-2017.

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 2)

Cirque du Soleil 

На EXPO-2017 артисты Cirque du Soleil представят особенную программу Reflekt, подготовленную специально для выставки. Всего организаторами запланировано 71 выступление в течение трех месяцев c 16 июня по 9 сентября. Таким образом, шоу будут проходить почти каждый день в специально построенном для этого павильоне, рассчитанном на две тысячи зрителей. Шоу вдохновлено темой выставки "Энергия будущего". Билеты стоят от 4 до 6 тысяч тенге. Их можно приобрести уже сейчас.

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 3)

Концерт ансамбля "Камерата Казахстан" с программой Beatles Go Baroque

В течение трех дней, с 18 по 21 июня, в Астане будет выступать ансамбль "Камерата Казахстан" под руководством народной артистки Гаухар Мурзабековой. "Камерата Казахстан" представит новую программу The Beatles go Baroque – легендарные песни "Битлз" в аранжировке композиторов барокко. Место проведения  "Холл энергии". Стоимость билетов  1000 тенге.

 

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 4)

 

Концерт "Би-2" и "Мумий Тролль"

1 июля в Астане выступят две самые успешные российские рок-группы "Мумий Тролль" и "Би-2", образованные еще в конце 90-х годов. Концерт пройдет на велотреке "Сарыарка", начало – в 17:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч. 

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 5)

Выступление Steve Aoki

Стив Аоки  американский диджей и продюсер, родной брат модели Девон Аоки. По результатам голосования 2016 года он занимает 7-ю строчку рейтинга Top 100 DJs журнала DJ Mag. Аоки основал лейбл Dim Mak Records и записал альбом Wonderland, который в 2013 году стал номинантом на премию "Грэмми". Стив Аоки даст концерт в "Амфитеатре" в Астане 29 июля. Вход на концерт по билету на выставку. 

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 6)

Концерт Limp Bizkit

Американская ню-метал-группа Limp Bizkit приезжает в Казахстан во второй раз. В первый раз выступление легендарных металлистов прошло в Алматы в 2016 году на "Халык Арене". В этот раз группа, трижды номинированная на "Грэмми", устроит концерт на велотреке "Сарыарка". Дата проведения  12 июля, начало – в 18:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч тенге.

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 7)

Выступление Эроса Рамазотти

Итальянский певец и композитор Эрос Рамазотти проведет свой первый концерт в Казахстане. За свою двадцатипятилетнюю карьеру он выпустил 11 студийных альбомов, разошедшихся по миру общим тиражом более 55 миллионов. Дата проведения  19 августа, начало – в 18:00. Билеты будут стоить от 6 до 23 тысяч тенге.

30 seconds to Mars, "Мумий Тролль", Limp Bizkit в Астане: Где купить билеты? (фото 8)

Киноконцерт фильма "Артист"

26 и 27 августа в Астане в "Конгресс-центре" пройдут показы фильма "Артист" под аккомпанемент Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан. Дирижер  Эрнст Ван Тил, пианист  Людовик Бурс. 

Расписание остальных концертов и выступлений можно узнать на сайте

Buro247.kz

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