Россия, которую вы не видели

Музей Garage запускает собственное арт-туристическое агентство по всем городам России

Новым проектом Garagе будут заниматься профессионалы в сфере современного искусства из музея и специальное туристическое подразделение. Цель проекта –продемонстрировать, что современное искусство существует не только в Москве и Cанкт-Петербурге, но и во всех остальных городах России. Проект обещает показать многообразие практик российских художников и познакомить с локальными арт-сценами.

На сайте проекта можно заказать индивидуальный тур в любой из городов. Все, что нужно, – выбрать дату, количество человек и город. К примеру, персональный тур по культурным местам Махачкалы будет стоить 400 рублей (примерно 2200 тенге). Столько же будет стоить тур в Саратов или Анадырь.