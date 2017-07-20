Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine"

Плохая дистрибуция еды и не финансируемая система общественного питания", – так историки описывают появление такого феномена, как "советская кухня"

Книга "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" – это сборник кулинарных рецептов советской кухни, каждый из которых сопровождается иллюстрациями, плакатами, рекламными вырезками и рисунками того периода. К рецепту обязательно прилагается история блюда и его культурное значение. Проект разработали историки Ольга и Павел Сюткины. "Плохая дистрибуция еды и не финансируемая система общественного питания", – так историки описывают появление такого феномена, как "советская кухня".

В книге можно узнать множество интересных фактов. Например, знаменитое "Советское шампанское" было разработано русским химиком Антоном Фроловым-Багреевым, который видоизменил западный рецепт для создания быстрой альтернативы настоящему дорогому шампанскому. "Изучение этой кухни открывает окно в повседневную жизнь жителей страны. Мы пытаемся понять, была ли советская кухня продолжением великолепной русской гастрономии XVIII–XIX веков или же, наоборот, отдельным феноменом", – пишут авторы.

Книгу можно приобрести здесь за $32,50.