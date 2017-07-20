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Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine"

Плохая дистрибуция еды и не финансируемая система общественного питания", – так историки описывают появление такого феномена, как "советская кухня"

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine"

Книга "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine"  это сборник кулинарных рецептов советской кухни, каждый из которых сопровождается иллюстрациями, плакатами, рекламными вырезками и рисунками того периода. К рецепту обязательно прилагается история блюда и его культурное значение. Проект разработали историки Ольга и Павел Сюткины. "Плохая дистрибуция еды и не финансируемая система общественного питания",  так историки описывают появление такого феномена, как "советская кухня". 

В книге можно узнать множество интересных фактов. Например, знаменитое "Советское шампанское" было разработано русским химиком Антоном Фроловым-Багреевым, который видоизменил западный рецепт для создания быстрой альтернативы настоящему дорогому шампанскому. "Изучение этой кухни открывает окно в повседневную жизнь жителей страны. Мы пытаемся понять, была ли советская кухня продолжением великолепной русской гастрономии XVIII–XIX веков или же, наоборот, отдельным феноменом",  пишут авторы

Книгу можно приобрести здесь за $32,50.

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 1)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 2)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 3)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 4)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 5)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 6)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 7)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 8)

Рецепты борща и котлет по-киевски в книге "CCCP COOK BOOK. True Stories of Soviet Cuisine" (фото 9)

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