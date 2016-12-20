Фотопроект Эндрю Уолкера

40 знаменитостей в фотопроекте Эндрю Уолкера о публичной и личной стороне звезд

Звездный фотограф Эндрю Уолкер решил визуализировать теорию о психологических масках, которые носит человек. Уолкер взял за основу две стороны личности человека: публичную и личную. И пригласил поучаствовать в проекте 40 знаменитостей: от Лили-Роуз Депп и Хейли Стейнфилд до Дженнифер Коннелли и Сигурни Уивер. Приняли участие в фотопроекте и актеры саги о "Звездных войнах" – Оскар Айзек и Фелисити Джонс.

Для Эндрю Уолкера это не первая работа со звездами первой величины. В прошлом фотограф уже снимал портреты для Джессики Честейн, Оливии Уайлд, Джерарда Батлера, Оуэна Уилсона и Каролины Курковой, а также фоторепортаж с Met Gala для журнала People.