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Джеймс Кэмерон снимает документальный фильм о "Титанике"
В честь двадцатилетнего юбилея картины
В этом году исполняется 20 лет с момента выхода "Титаника" Джеймса Кэмерона. В честь этого режиссер совместно с National Geographic снимает одночасовой документальный фильм. В нем он расскажет о том, как создавалась картина, а также объяснит некоторые детали сюжета. В частности, ответит на вопрос, почему герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо не могли спастись вместе.
"Я создавал живую историю. Теперь я должен сделать это из уважения к тем, кто работал со мной над картиной. Теперь, когда есть National Geographic с их последними исследованиями и технологиями, я попытаюсь пересмотреть то, что было сделано тогда", – рассказал режиссер. Лента "Титаник: 20 лет" выйдет уже в декабре этого года.
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