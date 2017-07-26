Джеймс Кэмерон снимает документальный фильм о "Титанике"

В этом году исполняется 20 лет с момента выхода "Титаника" Джеймса Кэмерона. В честь этого режиссер совместно с National Geographic снимает одночасовой документальный фильм. В нем он расскажет о том, как создавалась картина, а также объяснит некоторые детали сюжета. В частности, ответит на вопрос, почему герои Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо не могли спастись вместе.

"Я создавал живую историю. Теперь я должен сделать это из уважения к тем, кто работал со мной над картиной. Теперь, когда есть National Geographic с их последними исследованиями и технологиями, я попытаюсь пересмотреть то, что было сделано тогда", – рассказал режиссер. Лента "Титаник: 20 лет" выйдет уже в декабре этого года.



