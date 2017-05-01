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Discovery снимет документальную программу о наследстве Пабло Эскобара

"Миллионы Пабло Эскобара"

Discovery снимет документальную программу о наследстве Пабло Эскобара

В 1987 году Пабло Эскобар стал первым в истории преступником, появившимся в списке "100 международных миллиардеров" по версии Forbes. По официальным данным, доход наркобарона составлял 3 млрд долларов в год, а неофициальные источники сообщали, что колумбиец зарабатывал полмиллиарда долларов в неделю. По легендам, денег было так много, что 10% из них попросту съедали крысы. Сериал "Нарко" закрепил интерес публики к наркобарону и его огромному наследству, которое так и не было найдено. 

В новой программе Discovery Channel "Миллионы Пабло Эскобара" бывшие агенты ЦРУ отправятся в Центральную Америку. В распоряжении агентов есть съемочная команда, современное оборудование и радар, способный обнаруживать объекты под землей. Идея новой телепередачи возникла после случая с фермером из Колумбии, который нашел на своем участке пластиковую бочку с 600 миллионами долларов. Говорят, что Пабло Эскобар, словно пират, закапывал клады по всей Америке. Героям программы придется довольствоваться городскими легендами и наводками местных жителей. Выпуск передачи запланирован на эту осень.

Discovery снимет документальную программу о наследстве Пабло Эскобара (фото 1)

Discovery снимет документальную программу о наследстве Пабло Эскобара (фото 2)

Discovery снимет документальную программу о наследстве Пабло Эскобара (фото 3)

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