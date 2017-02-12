В день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа у стен Музея движущегося изображения в Нью-Йорке стартовала акция Шайи ЛаБафа. Актер предлагал каждому желающему произнести фразу "Он не разделит нас" (He will not divide us) на камеру перед музеем: в любое время и сколько угодно раз. Запись продолжалась круглосуточно и транслировалась на сайте акции. Протест должен был длиться в течение всего четырехлетнего срока правления Трампа.
Правда, уже спустя неделю после начала акции полиция задержала ЛаБафа за стычку с прохожим, который заявил, что Гитлер не сделал ничего предосудительного.
Как заявляют представители музея, на этом проблемы с акцией не закончились. По их словам, она стала "эпицентром насилия и потеряла свой первоначальный смысл". Акция потеряла поддержку музея, после чего на ее сайте появилась надпись "Музей покинул нас" (The Museum Has Abandones Us).
Shia LaBeouf just got arrested on livestream after an allegedly attacking Neo-Nazis #FreeShia. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/uQ81TyyZQM— #HeWillNotDivideUs (@HWNDUS) 26 января 2017 г.