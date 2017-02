He will not divide us

По решению Музея движущегося изображения в Нью-Йорке четырехлетняя акция протеста Шайи ЛаБафа завершена досрочно

В день инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа у стен Музея движущегося изображения в Нью-Йорке стартовала акция Шайи ЛаБафа. Актер предлагал каждому желающему произнести фразу "Он не разделит нас" (He will not divide us) на камеру перед музеем: в любое время и сколько угодно раз. Запись продолжалась круглосуточно и транслировалась на сайте акции. Протест должен был длиться в течение всего четырехлетнего срока правления Трампа.

Правда, уже спустя неделю после начала акции полиция задержала ЛаБафа за стычку с прохожим, который заявил, что Гитлер не сделал ничего предосудительного.

Как заявляют представители музея, на этом проблемы с акцией не закончились. По их словам, она стала "эпицентром насилия и потеряла свой первоначальный смысл". Акция потеряла поддержку музея, после чего на ее сайте появилась надпись "Музей покинул нас" (The Museum Has Abandones Us).