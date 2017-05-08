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Бэнкси посвятил новое граффити Brexit
Мурал появился на стене одного из домов в Дувре
Новое граффити с изображением флага Евросоюза появилось на стене одного из домов маленького портового города Дувр. Артист подтвердил подлинность изображения в своих социальных сетях.
На рисунке изображен рабочий, который избавляется от флага зубилом. Именно в этот период в стране проходят выборы, которые определят дальнейший путь развития Великобритания после выхода из Евросоюза. Также в эту ночь во Франции был выбран восьмой президент Пятой республики. Им стал Эммануэль Макрон - проевропейски настроенный кандидат от социалистической партии. Неслучайно было выбрано и место для граффити. Дувр - небольшой портовый город, расположенный у пролива Па-де-Кале. Во французском городе Кале, который находится по другую сторону пролива, были размещены лагеря для беженцев. Там же находится одна из предыдущих работ Бэнкси.
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