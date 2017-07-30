Астана в объективе Пола Рафтери

Благодаря ЭКСПО-2017 в этом году Астану постоянно обсуждают, в том числе иностранная пресса. Для иностранцев страны постсоветского пространства представляют особый интерес. Британский фотограф Пол Рафтери прилетел в Астану с целью изучить особенности архитектуры города. Его работа – это попытка показать эволюцию столицы после падения коммунизма.

"Астана – это новая столица, похожая на город Бразилиа. У него нет архитектуры сталинского периода. Зато есть деловой центр, а государственный квартал – сумасшедший сборник самой разной архитектуры", – рассказывает Пол интернет-порталу Dezeen.

В объектив Рафтери попала резиденция Ак-Орда, Байтерек, мечеть Хазрет Султан и другие знаковые здания Астаны. "Здесь расположился свободный народ. Они построили этот город с нуля и попытались выразить себя и свои мысли через архитектуру", – сказал фотограф.