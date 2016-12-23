Северная Корея, как некогда СССР, предстает одновременно в двух ипостасях: демонизации и идеализации. В то время как внешнему миру известно только о политической стороне жизни страны, в тени остаются сами жители государства. В большинстве художественных фильмов граждане Северной Кореи представляют собой набор клише. Их изображают в мрачной тусклой одежде или униформе, выстроенными в колонны на парадах в честь главы государства.

Но какие они на самом деле? Этим вопросом задался словенский фотограф Матьяж Танчич и студия Koryo. Вместе они объездили почти всю Северную Корею, чтобы запечатлить ее жителей. Школьники, работники местного фастфуда, продавщицы, официантки и даже видеофотографы – за время поездки Матьяж Танчич сделал свыше 100 портретов. На них – никакой пропаганды и ни одного портрета Ким Чен Ына на стене.

Подробнее ознакомиться с фотопроектом можно тут.

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи

100 портретов жителей Северной Кореи