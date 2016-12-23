На снимках Матьяжа Танчича

Словенский фотограф Матьяж Танчич опубликовал 100 портретов жителей Северной Кореи, которые сделал в поездке два года назад

Северная Корея, как некогда СССР, предстает одновременно в двух ипостасях: демонизации и идеализации. В то время как внешнему миру известно только о политической стороне жизни страны, в тени остаются сами жители государства. В большинстве художественных фильмов граждане Северной Кореи представляют собой набор клише. Их изображают в мрачной тусклой одежде или униформе, выстроенными в колонны на парадах в честь главы государства.

Но какие они на самом деле? Этим вопросом задался словенский фотограф Матьяж Танчич и студия Koryo. Вместе они объездили почти всю Северную Корею, чтобы запечатлить ее жителей. Школьники, работники местного фастфуда, продавщицы, официантки и даже видеофотографы – за время поездки Матьяж Танчич сделал свыше 100 портретов. На них – никакой пропаганды и ни одного портрета Ким Чен Ына на стене.

Подробнее ознакомиться с фотопроектом можно тут.