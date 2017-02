До мурашек

Прекрасный Woodkid в коллаборации с хореографом Сиди Ларби Шеркауи сняли видео на композицию I Will Fall For You

Музыкант Йоанн Лемуан aka Woodkid вернулся – с удивительно красивым клипом I Will Fall For You. Танцевальный фильм (клипом это язык не поворачивается назвать) создан в сотрудничестве с бельгийским режиссером и хореографом Сиди Ларби Шеркауи. Видео I Will Fall For You стал визуализацией композиции Woodkid – Land of All, которая в свою очередь является саундтреком к триллеру Desierto мексиканского режиссера Хонаса Куарона, главную роль в котором исполнил Гаэль Гарсиа Берналь.

Последнюю работу Woodkid выпустил в июне 2016 года. Им стал короткометражный музыкальный фильм Ellis, посвященный иммигрантам. Главную роль в нем сыграл актер Роберт де Ниро.

woodkid