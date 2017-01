В 70-летний юбилей музыканта

В 70-й день рождения Дэвида Боуи вышел его новый мини-альбом No Plan

Год назад, 8 явнваря, в 69-й день рождения Дэвида Боуи, вышел последний прижизненный альбом музыканта – Blackstar. Пластинка стартовала с первого места в чарте Billboard, а Дэвид Боуи скончался два дня спустя после ее выхода. Альбом называли пророческим прощанием музыканта с поклонниками. Через несколько недель после смерти музыканта, стало известно, что Blackstar может быть не последней работой в творчестве Боуи. Рокер записал еще несколько альбомов и завещал выпустить их даже в случае его смерти. Так и случилось. Вчера, в 70-й день рождения Дэвида Боуи, вышел новый мини-альбом музыканта No Plan. Его рокер записал во время работы над пластинкой Blackstar.

Помимо заглавного трека No Plan, на который также опубликовали видеоклип, в альбом вошли треки When I Met You, Killing A Little Time и Lazarus. Каждая из песен войдет в саундтрек к мюзиклу "Лазарь", над которым музыкант начал работу незадолго до ухода из жизни.