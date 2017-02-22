Cloud 9

31-го марта Jamiroquai выпустят новый альбом Automaton. Парни решили напомнить об этом еще раз и поделились клипом на второй сингл с готовящейся пластинки – Cloud 9

Cloud 9 – приятная джа-фанк композиция в узнаваемом стиле Jamiroquai. Композиция стала вторым лид-синглом в поддержку альбома Automation, релиз которого назначен на 31 марта. В новой клипе Джей Кей отправляется в путешествие на винтажном автомобиле Ferrari. В одном из баров он встречает красивую девушку, роль которой исполнила Моника Крус. Незадолго до встречи в баре она его обогнала на трассе. Заканчивается встреча Джей Кея и Моники в баре танцами.

О своем возвращении британский коллектив объявил в прошлом месяце. Тогда же был выпущен первый сингл и клип на него – Automaton. Свою последнюю пластинку Jamiroquai вышел в 2010 году, но большой популярности так и не сыскал.