I'm Better

Королева хип-хоп сцены Мисси Эллиотт вернулась c новым треком и клипом I'm Better

О возвращении Мисси Эллиотт заговорили еще в конце 2015 года, когда певица выпустила первый за семь лет клип WTF. Тогда же стало известно, что композиция войдет в новый студийный альбом Мисси, релиз которого должен был состояться в 2016 году. Но громкого возвращения не случилось, в 2016 году певица так и не выпустила обещанный альбом. Зато уже точно выпустит в 2017 году. Дата выхода, треклист и название альбома остаются в тайне, но известно, что соавторами пластинки стали рэпер Lamb, Бруно Марс, Фаррелл Уильямс и Timbaland.

На этой неделе состоялась мировая премьера сингла и клипа I'm better. В записи композиции и съемках клипа принял участие рэпер Lamb. В клипе все блестит, все танцуют (даже под водой) в фантастических костюмах и в сумасшедшем гриме. Старая добрая Мисси Эллиотт. Она вернулась!

y