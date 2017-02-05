Where's The Revolution

В Сети появился первый сингл Where's The Revolution с нового альбома, собравший более полутора миллиона просмотров за одни сутки

Песня Where's The Revolution стала первым треком, записанным группой за последние четыре года. Судя по контексту, сингл имеет политический подтекст, как реакция на события, происходящие в Великобритании и Америке. "Мы живем во время великих перемен. Я становлюсь старше, и все, что происходит в мире, влияет очень сильно на меня и мое мировосприятие. Постоянно думаю о том, в каком мире будут жить мои дети. Мы все думали об этом при записи", - рассказал в своем интервью для Rolling Stone вокалист группы Дейв Гаан.

Продюсером новой пластинки Depeche Mode стал Джеймс Форд из электронного дуэта Simian Mobile. Ранее Форд уже работал над альбомами Arctic Monkeys и Florence + The Machine. Новый альбом группы выйдет 17 марта.



Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/depeche-mode-vypustyat-novyi-albom.html