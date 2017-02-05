Песня Where's The Revolution стала первым треком, записанным группой за последние четыре года. Судя по контексту, сингл имеет политический подтекст, как реакция на события, происходящие в Великобритании и Америке. "Мы живем во время великих перемен. Я становлюсь старше, и все, что происходит в мире, влияет очень сильно на меня и мое мировосприятие. Постоянно думаю о том, в каком мире будут жить мои дети. Мы все думали об этом при записи", - рассказал в своем интервью для Rolling Stone вокалист группы Дейв Гаан.
Продюсером новой пластинки Depeche Mode стал Джеймс Форд из электронного дуэта Simian Mobile. Ранее Форд уже работал над альбомами Arctic Monkeys и Florence + The Machine. Новый альбом группы выйдет 17 марта.
Источник: http://www.buro247.kz/culture/music/depeche-mode-vypustyat-novyi-albom.html