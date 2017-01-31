Hymn

Дев Хайнс, больше известный под псевдонимом Blood Orange, запустил новый музыкальный проект

Дев Хайнс известен своей страстью менять псевдонимы и запускать новые проекты. Самый известный из них – Blood Orange, но сначала у него была дэнс-панк-группа Test Icicles, а потом два студийных альбома с гитарным звучанием под псевдонимом Lightspeed Champion.

Как сообщает Dazed, Дев Хайнс запускает еще один музыкальный проект совместно с Брайндином Куком из Starchild & The New Romantic. Четыре года назад Хайнс и Кук записали совместный трек Neptune, а сейчас объединились в группу под названием VeilHymn и уже выпустили дебютный сингл Hymn. За вокал в нем отвечает Брайндин Кук, Дев Хайнс выступил музыкальным продюсером.