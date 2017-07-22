Культура Ямайки в клипе Jay-Z – Bam

Композиция Bam вдохновлена культурой Ямайки и во многом напоминает больше регги, чем хип-хоп. Она была записана совместно с Дэмианом Марли, обладателем "Грэмми", сыном знаменитого Боба Марли.

Jay-Z неоднократно говорил о важности регги для культуры своего народа и хип-хопа в целом. Вместе с Дэмианом они прогуливаются по ямайским улицам и в перерывах можно слышать отрывки их диалогов. Марли показывает свою студию, где мы видим женщину, исполняющую куплет на ямайском патуа (ямайском креольском языке).

Песня Bam вошла в четырнадцатый студийный альбом рэпера – 4:44, который появился 30 июня. Всего за несколько дней он получил платиновый статус, не имея при этом физической копии (альбом можно было прослушать только на Tidal).