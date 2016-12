23 декабря

23 декабря в Алматы состоится фестиваль независимой музыки Winter Nomad Vibes

В эту пятницу, 23 декабря, в павильоне "Казахфильма" состоится первый казахстанский фестиваль независимой музыки Winter Nomad Vibes. Участники – музыканты, уже хорошо знакомые алматинцам. Выступления пройдут сразу на двух сценах. На первой выступят Moldanazar, Molto Loud, Far In Gate, Zzara, Lamры Orchestra и Fugawz, на второй – The Nymphs and Leviathans, Spinifex Ridge, Inventing Dreams, Healer of Plague и Swallow.

Перед началом фестиваля пройдет лекция Nomad Talks от организаторов, музыкантов и Barlbirgle.kz, первой состоявшейся краудфандинговой платформы в Казахстане.

Стоимость билета на фестиваль – 1500 тн. Приобрести билеты можно на Ticketon, в сети "Меломан", магазине Music Avenue и на официальном сайте фестиваля.