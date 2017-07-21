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Ушел из жизни фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон
По предварительной версии, причиной смерти стал суицид
Американский таблоид TMZ сообщил о смерти лидера американской группы Linkin Park Честера Беннингтона. По данным издания, 41-летний певец был найден повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе.
Музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой 17 мая 2017 года. В его память Linkin Park исполнили в эфире телешоу Jimmy Kimmel Live песню One More Light. В день самоубийства Беннингтона Корнеллу исполнилось бы 53 года.
"Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится", – сообщил один из сооснователей Linkin Park Майк Шинода.
Первой группой, с которой началась карьера Честера Беннингтона, стала Grey Daze. Группа была популярна в штате Аризона, но в 1998 году распалась. После этого Беннингтон присоединился к Xero, коллективу, из которого в конце концов вырос Linkin Park.
В начале нулевых годов с выходом альбомов Hybrid Theory и Meteora звук Linkin Park фактически стал определяющим для новой волны альтернативного рока, получившей название "нью-металл". Во второй половине двухтысячных Linkin Park переживали очередной подъем: получили две Grammy, спели с Полом Маккартни и записали песни для "Трансформеров".
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