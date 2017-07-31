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"Твоя" – новый сингл казахстанской певицы Лидо
Премьера
Казахстанская певица Лидо выпустила новый сингл под названием "Твоя". Продюсером композиции с запоминающимся и легким мотивом выступила другая казахстанская исполнительница – Дильназ Ахмадиева. Как пишет Лидо в социальных сетях "Дильназ хотела услышать другую меня, простую, доступную слушателю, без усложнений и премудростей...и я думаю, нам это удалось"!
Как обещает певица, на новый сингл будет в скором времени снят видеоклип. Его премьера запланирована на осень.
Скачать новую песню можно тут.
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