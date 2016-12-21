В 2017 году

Объявлены имена музыкантов, чьи имена в 2017 году войдут в Зал славы рок-н-ролла

Официальный список имен выглядит так: Джоан Баэз, ELO, Journey, Pearl Jam, Тупак Шакур, Yes и Найл Роджерс. Таким образом, гарлемский рэпер Тупак Шакур, застреленный в 1996 году, станет первым сольным хип-хоп-исполнителем, включенным в Зал славы рок-н-ролла. Найл Роджерс в 2017 году будет отмечен особой номинацией "Выдающееся мастерство". Его группа Chic попадала в список претендентов возможных членов Зала славы уже 11 раз, но войдет туда Роджерс в одиночку – как гитарист и продюсер.

Церемония состоится 7 апреля 2017 года в Нью-Йорке. Напомним, что Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде и посвящен самым влиятельным музыкантам, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.