"Демоны, забравшие тебя, всегда были частью сделки": Прощальное письмо Linkin Park Честеру Беннингтону

21 июля вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон в возрасте 41 года совершил самоубийство. Фанаты и соратники Честера были шокированы, Майк Шинода, ко-вокалист группы, тогда заявил: "У нас разбиты сердца, мы шокированы. Официальное заявление появится, как только мы сможем его написать". Спустя четыре дня после трагедии на официальной странице Linkin Park в Facebook музыканты написали Честеру прощальное письмо:

"Дорогой Честер.

Наши сердца разбиты. Отрицание и горе прошли через наши семьи, мы пытаемся справиться со случившимся.

Ты изменил столько жизней, может быть, даже больше, чем ты подозреваешь. В последние дни мы получили очень много слов поддержки и любви со всего мира. Талинда и семья очень это ценят и хотят, чтобы мир знал – ты был лучшим мужем, сыном и отцом. Семья никогда не будет полной без тебя.

Твой энтузиазм был заразительным. Твой уход оставил пустоту, которую нельзя заполнить, бурный, смешной, амбициозный, креативный, добрый, щедрый голос – теперь его нет. Мы пытаемся напомнить сами себе, что демоны, забравшие тебя, всегда были частью сделки. В конце концов, именно ты пел о них, именно из-за этого в тебя все и влюбились. Ты бесстрашно выставлял их на показ, тем самым собрал нас вместе и научил – что такое быть человеком. У тебя было самое большое сердце и ты никогда не скрывал это.

Наша любовь создавать и исполнять музыку не угаснет. Мы не знаем, куда нас заведет наше будущее, но мы знаем, что жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем.

До встречи.

LP"