В преддверии нового альбома

До выхода альбома осталось меньше 10 дней, но музыканты продолжают радовать фанатов, выкладывая песни с новой пластинки

Новый альбом будет называться I See You и выйдет 13 января 2017 года, рассказала группа. Синглы записывались в разных частях света – в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Рейкьявике, Лондоне и Техасе, поэтому и сам альбом, по выражению музыкантов, будет более экспериментальным. Над ним группа работала в течение двух с половиной лет. Первым стал трек On Hold, который вышел еще в ноябре.

Новый сингл Say Something Loving музыканты представили у себя в Твиттере. Специально для фанатов Роми Мэдли Крофт и Оливер Сим исполнили новую песню вживую на видео, находясь в караоке в Токио. Сейчас песня уже доступна на Youtube.

Последний альбом группы Coexist вышел 5 сентября 2012 года и возглавил британские чарты. С тех пор участники не работали вместе, занимаясь сторонними сольными проектами.





