Tesla Boy, Pompeya, Citizens! и On-The-Go поздравляют Weekender с пятилетием

С 2012 года команда abr проводит музыкальный фестиваль Weekender. В этом году он отмечает свое пятилетие. В честь праздника музыканты и друзья фестиваля записали целую серию поздравлений. Антон Севидов, фронтмен Tesla Boy, группа On-The-Go, Pompeya, Кирилл из SPDSC, Том Бери из Citizens, Flyte и Александр Липский из Simpe Symmetry – каждый снял небольшое видеопоздравление Weekender.

Юбилейный Weekender состоится уже в субботу, 29 июля. В этот раз фестиваль посвящен электронной музыке, а выступят на нем гости из Берлина – Matias Aguayo, Autarkic (Тель-Авив) и Bawrut (Мадрид). Matias Aguayo неоднократно записывал сеты для Resident Advisor и выступал на лондонском Boiler Room. Autarkiс выступает под лейблом Disco Halal, прославившимся звуками Среднего Востока. Bawrut начал карьеру диджея и продюсера не так давно, но уже успел получить признание таких порталов, как Mixmag, DJ Mag и музыкантов Erol Alkan и Jackmaster.

Юбилейный Weekender Outdoor пройдет 29 июля на территории конно-спортивного клуба "Алтын Тай" .