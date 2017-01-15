Move Your Body

Австралийская певица Sia выпустила клип на песню Move Your Body: фирменный парик, танцы и отсутствие Мэдди Зиглер

Действие клипа Move Your Body разворачивается в 1987 году. В фотоателье приходит семья: родители и маленькая девочка. Для семейного альбома малышка находит в гримерной черно-белый парик с черным лицом. Надев его, она начинает отчаянно танцевать рядом с посторонними фотографирующимися людьми.

На этот раз роль главной героини клипа исполняла не Мэдди Зиглер, получившая известность после клипа Сhandelier. Ее место заняла совсем юная Лилиана Кетчмен, которая двигается ничуть не хуже знаменитой танцовщицы.