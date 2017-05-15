Свежий сингл от Ланы Дель Рей

Вдохновлённая прошедшим фестивалем Coachella, Лана Дель Рей выпустила одноименный сингл. Песня войдет в предстоящий альбом Lust of Life, релиз которого назначен на 26 мая.

Королева меланхоличного попа готовится к выходу пятого студийного альбома под названием Lust of Life. В конце апреля певица выпустила клип на заглавный сингл пластинки, записанный при участии The Weeknd. На выходных Лана неожиданно выпустила еще одну песню, посвященную прошедшему музыкальному фестивалю Coachella. Несмотря на то, что композиция была записана совсем недавно, она войдет в новый альбом.

"Какое же благословение – создавать музыку. И обладать свободой делиться вещами, которые волнуют меня в настоящем. Я написала Coachella – Woodstock In My Mind в прошлом месяце, на обратном пути с Coachella. изменили ситуацию. Надеюсь, вам понравится", – написала в официальном обращении Лана в твиттере.