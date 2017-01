Без Underworld не обошлось

На неделе в Сеть просочился полный список композиций, которые будут использованы в продолжении фильма "На игле"

Треки, использованные в качестве саундтрека в первом фильме, впоследствии стали культовыми - такие, как Underworld - Born Slippy и Sleeper - Atomic. Поэтому к созданию нового треклиста создатели фильма подошли основательно - для сотрудничества была привлечена группа Young Fathers, а также были отобраны песни Queen, Blondie и Игги Попа. Underworld сделали ремикс на Born Slippy и представили ее новую версию Slow Slippy.

Список появился на сайте Amazon, но через несколько часов его удалили. Однако, сам Ирвин Уэлш подтвердил подлинность информации в своем Твиттере. Автор романа, на основе которого был написан сценарий, отметил, что создатели фильма действительно сотрудничают с хип-хоп группой Young Fathers.

Плейлист:

Lust for Life - Iggy Pop (The Prodigy Remix)

Shotgun Mouthwash - High Contrast

Silk - Wolf Alice

Get Up - Young Fathers

Relax - Frankie Goes To Hollywood

Eventually But (Spud's Letter to Gail) - Underworld and Ewen Bremner

Only God Knows - Young Fathers

Dad's Best Friend - The Rubberbandits

Dreaming - Blondie

Radio Ga Ga - Queen

It's Like That - RUN-DMC and Jason Nevins

(White Man) in Hammersmith Palais - The Clas

Rain or Shine - Young Father

Whitest Boy on the Beach - Fat White Family

Slow Slippy - Underworld