Режиссер – Григорий Добрыгин

Муся Тотибадзе выпустила новый клип “Танцуй, Виталик!”

Муся Тотибадзе – одна из самых заметных молодых российских певиц, дочь известного художника Константина Тотибадзе и в прошлом дебютантка Tatler. Свой первый клип "Правда о любви" Тотибадзе выпустила два года назад. Третий клип певицы "Танцуй, Виталик!" вышел накануне вечером. Как и предыдущие работы певицы, новый клип снят в атмосфере диско и фанка 70-х. Танцевальные баттлы в духе шоу Soul Train, закончившиеся драками из индийского кино, поставил хореограф Олег Глушков.

Режиссером клипа выступил актер Григорий Добрыгин. Также в съемках клипа принял участие диджей Виталий Козак.