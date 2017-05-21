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Культура / Музыка

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма

Перформанс "Ода к"

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма

Выступление певицы в Музее современного искусства в Нью-Йорке сопровождали треки из ее альбома A Seat At The Table, за который Соланж получила "Грэмми" в 2016 году. Она презентовала свой перформанс в рамках майского фестиваля академии музыки Red Bull. 

По описанию самой певицы, "Ода к" – это "междисциплинарный проект, одновременно пьеса и медитация, в которой рассматриваются темы из альбома A Seat At The Table посредством движения, инсталляций и экспериментов под музыкальные аранжировки". Перформанс в большей степени походил не на концерт, а на торжественную церемонию, посвященную афроамериканской культуре.

Выступление состоялось в ротонде под стеклянным куполом на самом верху здания. Певицу сопровождала команда танцоров, балет и отдельный оркестр. Все желающие также могли стать частью перформанса.

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 1)

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 2)

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 3)

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 4)

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 5)

Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма (фото 6)

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