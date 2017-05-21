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Соланж устроила перформанс в музее Гуггенхайма
Перформанс "Ода к"
Выступление певицы в Музее современного искусства в Нью-Йорке сопровождали треки из ее альбома A Seat At The Table, за который Соланж получила "Грэмми" в 2016 году. Она презентовала свой перформанс в рамках майского фестиваля академии музыки Red Bull.
По описанию самой певицы, "Ода к" – это "междисциплинарный проект, одновременно пьеса и медитация, в которой рассматриваются темы из альбома A Seat At The Table посредством движения, инсталляций и экспериментов под музыкальные аранжировки". Перформанс в большей степени походил не на концерт, а на торжественную церемонию, посвященную афроамериканской культуре.
Выступление состоялось в ротонде под стеклянным куполом на самом верху здания. Певицу сопровождала команда танцоров, балет и отдельный оркестр. Все желающие также могли стать частью перформанса.
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