Саундтрек к одноименному фильму

Композиция Игги Попа Gold записана для фильма "Золото" с Мэтью Макконахи в главной роли

Песня Gold была записана с продюсером Danger Mouse. За совместную работу музыкант и продюсер были номинированы на "Золотой глобус - 2017" в категории "Лучшая песня", но уступили "Ла Ла Лэнду". Есть шанс, что Gold будет номинирована и на предстоящий "Оскар".

Фильм "Золото" с Мэтью Макконахи выйдет в прокат только в марте. Картина рассказывает о реальном золотоискателе Кенни Уэллсе, который в 1993 году отправился на добычу золота в Индонезию. Позже стало известно, что месторождения не существует, а все затеянное - афера крупной горнодобывающей компании.