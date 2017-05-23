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Свидание под луной Ланы Дель Рей и The Weeknd в клипе Lust For Life
И романтичные танцы
Лана Дель Рей и The Weeknd сняли прекрасную визуализацию на заглавный сингл Lust For Life из нового одноименного альбома певицы.
Сюжет клипа развивает тему, заявленную в лирик-видео на композицию Lust For Life. Видео начинается с выступления Ланы в телевизионной студии. После певица сбегает на свидание с The Weeknd, место которого – надпись Hollywood на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Музыканты в клипе ведут себя, как обычные влюбленные: танцуют, сидят, болтая ногами и любуясь огнями Голливуда и звездным небом. Заканчивается романтическое свидание Ланы и Абеля на цветочном поле.
У пятого студийного альбома Ланы Дель Рей Lust For Life до сих пор нет официальной даты релиза. Ранее ходили слухи о том, что певица выпустит 26 мая.
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