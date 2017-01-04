С треками Grimes

Gorillaz так и не назвали дату релиза нового альбома, зато публикуют плейлисты. На этот раз - с треками певиц, которые, по их мнению, "надирают зад музыкальной индустрии"

Последний альбом Gorillaz под названием Plastic Beach вышел семь лет назад. С тех пор группа на долгое время пропала из поля зрения фанатов. Gorillaz вновь заявили о себе несколько месяцев назад. Новой музыки группа не выпускала, зато завела официальную страницу в Instagram и выпустила серию книг. И хотя новый альбом Gorillaz уже анонсировали, все подробности о его выходе остаются тайной.

Группа лишь продолжает делать намеки фанатам через соцсети, книги, а теперь и плейлисты. Накануне зимних праздников на SoundCloud появился плейлист от Murdoc, басиста группы, а сейчас - от Noodle, гитариста Gorillaz. Свой плейлист Noodle называет миксом от певиц, которые сегодня "надирают зад музыкальной индустрии". По мнению музыканта, к ним можно причислить Grimes, Фатиму аль Кадири, Abra и Мику Леви.