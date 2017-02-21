Впервые за семь лет

Как обещает Ринго Старр, он и Пол МакКартни выпустят совместный трек

После распада The Beatles в 1970 году каждый из бывших участников группы начал сольную карьеру. Сейчас Ринго Старр работает над четвертым альбомом. Точная дата его выхода пока неизвестна: записи еще ведутся. Зато известно, что над новой пластинкой музыкант работает с бывшим коллегой по The Beatles Полом МакКартни. Музыканты готовят совместный трек, где МакКартни сыграет на басу. "Спасибо, что снова пришел и сыграл на бас-гитаре. Люблю тебя, дружище, мира и любви тебе", –такими словами Старр подписал общую фотографию с МакКартни в своем Twitter.

В записи принял участие и бывший участник Eagles Джо Уолш.

В последний раз Ринго Старр и Пол МакКартни работали вместе семь лет назад. Тогда это тоже был альбом Старра – Y Not 2010 года.

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