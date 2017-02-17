Reminder

День рождения у The Weeknd, а подарки дарит он. В день своего 27-летия музыкант представил клип на песню Reminder

Наверняка, в адрес Абеля в день рождения звучали пожелания красивой жизни. Клип на песню Reminder - картинка красивой жизни музыканта. Действие происходит в Торонто, в родном городе Абеля. Кроме обязательных атрибутов роскошной жизни рэпера - дорогущих машин, вертолетов, больших домов, красочных пейзажей и привлекательных девушек - в клипе можно наблюдать рекордное количество друзей Абеля. Это - Дрейк, A$AP Rocky, Кендрик Ламар, Трэвис Скотт, French Montana и другие.

Композиция Reminder стала частью третьего студийного альбома The Weeknd - Starboy, который вышел в ноябре 2016 года.