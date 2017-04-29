Плейлист Buro 24/7: 20 треков от Рустама Оспанова в честь фестиваля Jazzystan

В Алматы снова пройдет музыкальный фестиваль Jazzystan. К шестичасовому концерту Рустам Оспанов готовит нас основательно

Весенний JAZZYSTAN поделили на два концерта – 30 апреля и 5 мая. Пройдут они в секретном пространстве комплекса MEGA PARK. Детали держат в тайне, но обещают бар и зону отдыха.

Воскресный концерт продлится целых 6 часов и будет посвящен Международному дню джаза, организованному UNESCO. Ожидаются два лондонских коллектива – Ezra Collective и Nubiya Garcia. Из алматинских музыкантов выступят Nuketai Brass Band, Viktor Khomenkov Band, Magic of Nomads, NAsia и Talisman. Второй концерт 5 мая – признание в любви Тель-Авиву. В Алматы приедут Boom Pam и Kutiman Orchestra, одни из самых талантливых музыкантов Израиля.

В честь фестиваля его основатель Рустам Оспанов подготовил для Buro 24/7 плейлист из 20 композиций. Здесь и итальянский мультинструменталист Никола Конте, и бесконечно талантливый Родни Франклин, и живые выступления Тео Крокера. Особое место в плейлисте занимает творчество Ezra Collective, которые выступят в Алматы уже в воскресенье.

Билеты можно приобрести на zakazbiletov и ticketon.