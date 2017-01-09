10 января

10 января со дня смерти Дэвида Боуи исполнится один год. По этому поводу архитектурное бюро Basire Group совместно с баром Liver проводит вечер памяти музыканта

Легендарный британский музыкант, создатель жанра глэм-рок, "хамелеон рок-музыки", новатор и икона стиля – Дэвид Боуи умер ночью 10 января 2016 года из-за рака. Музыкант скончался всего спустя два дня после своего 69-го дня рождения и выхода своего 26-го студийного альбома Blackstar. Его первый альбом David Bowie вышел в 1967 году, но широкую известность Боуи получил только в начале 70-х годов.

Спустя год алматинский бар Liver совместно с архитектурным бюро Basire Group решили провести вечер памяти великого музыканта, чье творчество внесло огромный вклад в современную культуру. 10 января в Liver Константин Бажанов сыграет ретроспективный сет, а архитектор и дизайнер Виктор Ивженко представит бюст музыканта, созданный им к этой дате. Начало в 20:00. А пока ведущий архитектор Basire Group Алексей Ивженко собрал собственный плейлист любимых композиций музыканта.





Источник: http://www.buro247.kz/culture/news/umer-devid-boui.html





Источник: http://www.buro247.kz/culture/news/umer-devid-boui.html